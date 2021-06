Torna la tradizionale Fiera di Primavera a Pontegrande

La storica rassegna mercatale mantiene la sua data tradizionale: il 1° giugno e sarà allestita nell’area di sosta camper prospicente al distributore carburanti posto lungo la strada statale 549 di Macugnaga.

Un tempo essa costituiva l’occasione più propizia per commercializzare il bestiame. Alla fiera si incontravano gli allevatori della valle e i commercianti che salivano appositamente anche dai paesi del fondovalle per contrattare l’acquisto o la vendita delle bestie più pregiate.

La Fiera di Pontegrande fu istituita nel 1874 con Regio Decreto che ne autorizzò lo svolgimento annuale.

Delle tradizioni di un tempo resta poco. Non c’è più l’immancabile trippa da gustare in compagnia, non ci sono più le contrattazioni per i capi di bestiame, comunque la manifestazione è un importante occasione d’incontro e di aggregazione per le genti d’Anzasca, fermo restante il rispetto delle normative anti Covid-19.