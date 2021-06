Non si correrà la Val Brevettola Skyrace

Non si correrà neppure quest’anno la Val Brevettola Skyrace a causa del Covid, come annunciato sul profilo Facebook dell’organizzazione.

Gli organizzatori non hanno voluto organizzare un evento che non avrebbe portato, come le edizioni passate, il coinvolgimento dell’intera valle rischiando così di snaturare lo spirito con cui la gara viene organizzata ogni anno: “quest’anno avremmo potuto organizzare una gara, ma non avremmo potuto organizzare la Val Brevettola per ciò che è e che deve essere. - si legge nel post - Per questo abbiamo deciso di comune accordo che la quinta edizione della Val Brevettola Skyrace non si terrà il 25 Luglio 2021, come avevamo invece sperato fin dallo scorso anno. Per l’evento in quanto tale, aspetteremo il 2022”.

In serbo però ci saranno altre iniziative che verranno svelate entro la metà di giugno: “Stiamo lavorando per realizzare un nuovo pacchetto di iniziative -scrivono gli organizzatori - che ci permettano di vivere momenti di ricordo di Meme e Dado anche quest’anno. Saranno delle proposte conformi alle norme vigenti, che vi sveleremo entro la metà del mese di giugno e ci condurranno durante tutta l’estate”.