Presentata la sesta edizione de “La Sfadiàa”

E’ iniziato il conto alla rovescia per la sesta edizione de La Sfadiaà, corsa in montagna in programma domenica 20 giugno a Craveggia. Regolamento e programma sono stati spiegati durante la conferenza stampa organizzata dagli organizzatori - Ul Grup ad La Sfadiàa” venerdì sera presso la sede dell’Unione Montana Valle Vigezzo, a Santa Maria Maggiore.

La manifestazione è organizzata da sei anni in ricordo di Graziano Bonzani, compianto capo servizio della Piana di Vigezzo, prematuramente scomparso. Tanti i volontari e le associazioni che opereranno per la parte logistica e di sicurezza della gara: dal soccorso alpino, all’aib, alle forze dell’ordine. “Ringrazio tutti coloro che ci danno una mano e gli sponsor” ha affermato il presidente de Ul Grup ad La Sfadiàa, Paolo Terruggia -. Quest’anno oltre alla gara classica da 18 chilometri e 1500 metri di dislivello che raggiungerà la Piana di Vigezzo e il Gabun, abbiamo previsto anche un giro da 11 chilometri e 700 metri di dislivello. Come terza possibilità, anche il minigiro da 3,5 chilometri tra Craveggia e le frazioni”. Una manifestazione che cresce con passare delle edizioni, come hanno sottolineato il presidente dell’Unione Montana Valle Vigezzo, Paolo Giovanola e il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini.

“Direttore del percorso è Livio Cottini e quest’anno – ha evidenziato Terruggia – abbiamo fatto anche un gemellaggio con l’Avis di Domodossola”. Una corsa, anzi tre, per ricordare in una giornata dedicata allo sport, Graziano Bonzani, un giovane che per la montagna e la Valle Vigezzo ha fatto tanto, come ha ricordato anche Cesare Toniutti, presidente della Vigezzo & Friends, società che gestisce gli impianti della Piana di Vigezzo. Le iscrizioni alla Sfadiàa sono già aperte: per le adesioni www.trofeobonzani.it