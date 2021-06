Partono dalle ore 16 gli appuntamenti odierni de ‘La Fabbrica di Carta’

Nuova giornata di presentazioni oggi, martedì 1 giugno, alla Fabbrica di Carta di Villadossola. Primo appuntamento alle 16.15 per la presentazione del libro “Punti di vista tra i due lati del Sempione” di Walter G. Finkbohner e del “Giornale di adesso”, online di News24. Un libro che riporta i migliori articoli del blogger svizzero sulle diversità e similitudini sui due lati delle Alpi, ed un sistema di impaginazione degli articoli in tempo reale.

Si prosegue alle 16.15 con Marco De Ambrosis che presenterà il suo volume “Vigezzo. Ricordi di una valle”: il libro è un viaggio attraverso la roccia, i valichi alpini e le vette. Dà voce ad avventure in montagna di ragazzi di ieri, che rivivono come esperienze negli uomini di oggi.

Alle 18.15 presentazione del libro “Nelle sue ossa” di Maria Elisa Gualandris: durante un restauro, in una villa del Lago Maggiore, vengono trovate ossa umane. La giornalista Benedetta Allegri indaga per risolvere il mistero.

Ultimo incontro alle 20.30 per la presentazione dei libri “Ossola di vino Ossola divina” di Pier Franco Midali e “Geometrie dell'anima – Monografia” di Sergio Bertinotti.

“Ossola di Vino Ossola Divina” – È il primo libro che racconta la storia della vite e del vino in Ossola, scritto da due viticoltori ossolani. Comprende una preziosa ricerca sui toponimi di tutte le località ove un tempo fu piantata la vite.

“Geometrie dell’anima – Monografia” – Con questa monografia Sergio Bertinotti mette in luce gli eventi e i cicli delle sue pregevoli opere: “Storie di San Francesco”, “ Via Crucis”, “Via Lucis”, “ Via della Fede”, “Via Vitis”, che hanno contraddistinto la sua vita di artista. Prenotazione obbligatoria sul sito fabbricadicarta.it