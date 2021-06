Villadossola, la collina dello sport diventa accessibile ai disabili

L’ultimo consiglio comunale di Villadossola ha modificato il programma annuale e triennale dei lavori pubblici. Questo per proseguire con l’intervento alla Collina dello sport. La giunta di Villadossola aveva ha da poco approvato il progetto esecutivo per lavori dell’importo di 143 mila euro. Il polmone verde ricavato sull’ex collina del carburo verrà infatti attrezzato per permettere l’accesso alla persone disabili.

L’area, che sorge lungo la strada per Beura, è ormai diventata una zona di svago, una palestra a cielo aperto ‘sfruttata’ dalle associazioni sportive.

Dotata di tracciati per camminate e percorsi per sportivi, ora diventerà fruibile anche ai disabili. I lavori sono divisi in due lotti. Il Comune ha destinato 110 mila euro al progetto, la parte rimanente sarà coperta da fondi del Gal.

Il progetto prevede percorsi speciali per persone con disabilità ma anche parcheggi adeguati. Inoltre è previsto un parco giochi ‘inclusivo’, nuovi i bagni pubblici e di docce esterne. Ma anche un campo da beach volley.