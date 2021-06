Riaperture, Lega: “Italia riparte in sicurezza grazie alla nostra insistenza”

“Oggi si fa un ulteriore passo verso la libertà dei cittadini italiani, attraverso quelle riaperture invocate dalla Lega fin dal suo ingresso nell’esecutivo. Grazie all’insistenza e alle proposte di Matteo Salvini al Governo, da oggi è possibile consumare al bancone dei bar e prenotare al chiuso per una cena al ristorante. Sono migliaia le attività che hanno pagato un prezzo altissimo con le disposizioni di sicurezza anti-covid ma che oggi possono tornare a guardare al futuro con maggiore fiducia. Risultati che certamente non sarebbero stati possibili restando all’opposizione. Con buonsenso e nel rispetto delle indicazioni che ci dà la scienza, avanti verso nuove riaperture per un ritorno alla normalità e alla vita”.

Lo dichiara in una nota i senatori piemontesi della Lega: Giorgio Maria Bergesio, Marzia Casolati, Roberta Ferrero, Enrico Montani, Cesare Pianasso.