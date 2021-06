Ricordi, avventura e poesia oggi a La Fabbrica di Carta

Nuova giornata di presentazioni allo spazio incontri de La Fabbrica di Carta di Villadossola. Questo il programma di oggi, giovedì 3 giugno: s'inizia alle 16.15 con la presentazione del libro “Le vasche sul corso” di Tiziano Tanzarella. Una raccolta di ricordi di persone, fatti e luoghi dell'Ossola e delle sue valli, prevalentemente degli anni '70 e '80.

Alle 17.15 la presentazione del libro scritto da studentesse e studenti delle scuole medie e superiori del Vco “La montagna e la fantasia. Favole al cellulare, la montagna in un post”: il libro nasce dalla 3^ edizione del Premio Info-Point Leggere le montagne 2020. un'edizione che ha voluto sensibilizzare sul tema della tutela della montagna, fondamentale per la vita, e celebrare Gianni Rodari nel centenario della sua nascita.

Si prosegue alle 18.15 con Tiziano Pera che presenterà il suo volume dal titolo “La scuola orchestra: un modello tra presenza e distanza”: il libro è incentrato sui concetti fondanti delle varie discipline.

Ultima presentazione di giornata alle 20.30: Sergio Agnisetta presenterà “La grande regata” e Gilberto Carpo parlerà del libro “Quell'impetuoso torrente”. Il primo è una storia salgariana ambientata sul lago d’Orta, il quale però magicamente si trasforma negli oceani dell’intero mondo, solcando i quali i prahos dei contendenti s’inseguono e si danno battaglia tra mille avventure.

Il secondo libro è una silloge che si divide in due parti, una che descrive il magma dell’esistenza. La seconda è consacrata all’amore, qui declinato come amor per gli amici e per il canto. Il poemetto riassume il comune sentire attraverso il cantore.