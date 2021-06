Montagna, poesia e il ricordo di don Visco alla Fabbrica di carta del 4 giugno

Prosegue fino al 6 giugno la 23esima edizione de La Fabbrica di Carta. Il programma di oggi, venerdì 4 giugno, prevede alle 16.15 la presentazione del libro “Un prete, la sua comunità, i suoi sogni” di autori vari, edito dall'Associazione Alternativa A. Onlus: don Antonio, il prete dell'ascolto, ha scelto di essere fedele alla Chiesa, alla comunità di Montescheno, all'uomo; in molti ha saputo trasformare il dolore e la disperazione in generoso altruismo.

Si prosegue alle 17.15 con Claudio Barna che presenterà il suo volume “Come a una festa di compleanno”: la silloge si divide in due parti, una che descrive il magma dell'esistenza, la seconda è consacrata all'amore, qui declinato come amor per gli amici e per il canto. Il poemetto riassume il comune sentire attraverso il cantore.

Alle 18.15 “Vicende d'Anzasca. Il sale della fatica” di Marco Sonzogni: il libro raccoglie oltre venti anni di scritti dell'autore, storico redattore de Il Rosa. La sua penna racconta storie e memorie di una valle alpina che ha subito nella seconda metà del Novecento profonde trasformazioni sia economiche che culturali.

Alle 20.30 presentazione del libro “Una vita tra le cime” di Donato Nolè: quattordici avventure di un'esistenza non comune dedicata alla montagna. Vissuta insieme ad altri grandi scalatori e raccontata come fosse oggi, al presente, con vivezza, senza giri di parole.