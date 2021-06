Il cantiere del cavalcavia di Druogno mette a rischio la stagione estiva della Valle Vigezzo

I lavori al cavalcavia di Gagnone nel comune di Druogno stanno causando una serie difficoltà di circolazione per l’intera valle Vigezzo, destando preoccupazione tra gi operatori del settore turistico reduci da un periodo durissimo causato dalla pandemia.

Il sindaco di Druogno, Marco Zanoletti, lamenta il fatto che la comunicazione dell’inizio dei lavori non è stata tempestiva: “Sarebbe stato meglio che ci avessero avvisato prima dell’inizio dei lavori, almeno noi sindaci avremmo potuto cercare di fare qualcosa per ovviare ai problemi causati dai lavori che, per inciso, siamo molto contenti che siano eseguiti, la sicurezza innanzitutto”.

Tra le varie opzioni per ovviare i problemi legati al traffico è stata ventilata la riapertura dell’antica strada che passava da Orcesco e Gagnone: “Non c’è la possibilità – chiosa Zanoletti – almeno non in tempi brevi. Certo che se ci avessero avvisati almeno sei mesi prima noi avremo potuto trovare delle soluzioni, anche di concerto con la Ferrovia Vigezzina”.

“Magari avrebbero potuto iniziare i lavori a gennaio – continua il primo cittadino - durante il lockdown, quando il passaggio dei mezzi è stato meno pressante. Qui si rischia di mandare a monte un’altra stagione turistica dopo quella disastrosa dello scorso anno e non solo il turismo ne risente: i camion devono viaggiare a mezzo carico facendo lievitare i costi di trasporto di qualsiasi merce che transita per la Valle”.

“Ora tutti noi sindaci della valle stiamo lavorando per mitigare il problema – conclude il sindaco - anche se difficilmente si riuscirà prima della metà di luglio, intanto stiamo chiedendo il potenziamento del cantiere in modo da velocizzare il tempo di realizzazione dei lavori. Speriamo che l’impegno sia premiato”.