La Fabbrica di carta si tinge di giallo con la presentazione di ‘Damua’

Giornata ricca di appuntamenti oggi, sabato 5 giugno, a La Fabbrica di Carta di Villadossola.

S'inzia alle 15.15 con la presentazione del libro “La manutenzione dell'Eugenio e altre cose” di Silvia Padulazzi: una raccolta di 15 racconti brevi che narrano le vicende di altrettanti personaggi che vivono tra Lago Maggiore e Lago d'Orta, ma che potrebbero vivere dovunque.

Alle 16.15 “Immaginaria ispirazione” di Giasone Spada, un dialogo di fotografie e testi tra uno scrittore di prose e di poesie e una fotografa.

Si prosegue alle 17.15 con la presentazione del libro “Vco con lo zaino in spalla” di Gianpaolo Fabbri: 237 escursioni sulle Alpi Occidentali e suddivise per territorio e in ordine cronologico, con l'aggiunta di suggerimenti e consigli.

Alle 18.15 Oscar Lux presenterà il suo libro “Guglielmina dell'Alpe Serena”: un'anziana donna rievoca i ricordi della sua vita. Dalle sue estati in cui inalpava con il padre in Valgrande ai momenti più duri della sua vita. Viene così ritratto uno spaccato della vita contadina negli alpeggi del secolo scorso.

Ultima presentazione di giornata alle 20.30: Alessandro Chiello presenterà il suo giallo “Damua e altri racconti ossolani”. Il commissario Gegè, l'Ossola e le sue valli, la solitudine, la vita e la morte, i ricordi e i rimpianti in 17 racconti dal sapore noir, in cui i personaggi agiscono, spesso, in balia dei lori peggiori demoni. La presentazione sarà preceduta dalla prima proiezione pubblica del cortometraggio “Damua, la solitudine ai tempi del virus”.