Le ville verbanesi diventano islandesi nel film ‘Il nemico del mio nemico’

Sono terminate le riprese del film ‘Il nemico del mio nemico’ prodotto dall’emittente tedesca Zdf, dove sulle sponde del Lago Maggiore sono state ricreate le atmosfere nordiche dell’Islanda e delle isole Fær Øer.

Gran parte delle scene che si svolgono in interno nelle due nazioni insulari, sono infatti girate all’interno di alcune ville verbanesi come Villa Giulia e Villa Rusconi ma non mancheranno scene ambientate proprio sulle rive del Verbano.

Sono state impiegate nelle riprese anche altre località del Piemonte come Torino e l’aeroporto di Caselle, gli esterni faroesi sono stati girati in una località del comune di Bagnolo mentre per gli esterni islandesi sono stati girati al Rifugio Fontana Mura di Coazze.

Ne ‘Il nemico del mio nemico’ l’attore tedesco Hans Sigl torna a vestire i panni dell’ex avvocato Klaus Burg, in questa nuova avventura l’avvocato con la figlia diciottenne Alina, interpretata da Sofia Eifertinger, sono nel programma di protezione testimoni ma la mafia è sulle loro tracce, il padre dovrà quindi lasciare la figlia per resi proprio sul lago maggiore, tra gli attori è presente anche Orso Maria Guerrini.

Il film è stato girato grazie al bando ‘Piemonte Film TV Fund’ e il sostegno di ‘Film Commission Torino Piemonte’.