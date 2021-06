Ultimo giorno di presentazioni alla Fabbrica di Carta

Ultima giornata di presentazioni per il 23° salone del libro del Vco. Si comincia alle 15.15 con “Play” di Laura Orsolini: Vasco ha 16 anni, frequenta il liceo scientifico e passa le giornate giocando alla Play. Una mattina, a scuola, trova un diario segreto. Racconta di un patto di sangue e di una ragazza presunta suicida.

Alle 16.15 appuntamento con Marco Ricagno che presenterà il suo libro “Nudità, inchiostro e peccato – Vita di un giovane poeta”: l'autore analizza le vicende della vita legate alla gioventù in maniera introspettiva e in chiave poetica moderna. I tre atti di cui è diviso il libro e il tema di ogni poesia è caratterizzato dal suo atto di appartenenza. Si prosegue alle 17.15 con la presentazione del libro di Michele Marziani “Lo sciamano delle Alpi”: tre fratelli intraprendono una ricerca del fratello eremita. Una ricerca che li riporterà tra i boschi della loro infanzia, in luoghi sepolti nei recessi più intimi della memoria.

A seguire, alle 18.15, Clara Moschini presenterà “Gli Ottagoni di Ornavasso”: il libro nasce dalla curiosità di conoscere perchè, a metà del '600, sull'altura di Ornavasso, un piccolo borgo con modeste dimore di pietr, siano stati edificati imponenti edifici con una comune peculiarità fortemente simbolica, la pianta ottagonale.

Ultima presentazione alle 20.30: Nico e Lino Tordini presenteranno “Partigiani di Valgrande”. Il libro offre un fondamentale aggiornamento storiografico sull’evento bellico più importante del Verbano. Si caratterizza per il sistematico ricorso ad interviste, usate in approfondimento e integrazione delle fonti scritte, a partigiani che vissero il rastrellamento o ne furono testimoni.

Alle 22 conclusione dell'edizione 2021 de La Fabbrica di Carta.