Si respira aria di ripartenza in montagna. Il Cai Vigezzo comunica che a partire da luglio 2021 la sezione riprende l'attivita' escursionistica e riapre i rifugi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del covid 19. “iniziamo – spiegano dalla sezione - con una gita di due giorni in Valle d'Aosta, in collaborazione con gli amici del Cai Cameri. I posti sono limitati”. Maggiori informazioni sul sito www.caivigezzo.it.