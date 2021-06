Il professor Nando Scarmozzino dedica la sua raccolta di poesie all’Ossola

Nando Scarmozzino è scrittore, giornalista e professore di lettere in pensione di Acquaro Vibo Valentia. Per alcuni anni insegnante a Domodossola, darà presto alle stampe una silloge proprio sull'Ossola. Al termine dell'ultimo consiglio comunale di Villadossola, il professore, presente tra il pubblico, ha chiesto la parola per annunciare al consiglio che nel nuovo libro, prossimamente in stampa, c'è anche una poesia dedicata a Villadossola. Nando Scarmozzino, è nato ad Acquaro in Calabria nel 1951, dove vive. Laureato in Lettere Classiche ha iniziato a insegnare italiano, latino e greco al “Rosmini” di Domodossola. È autore di diversi libri, tra questi un testo scritto con don Umberto Muratore, direttore del Centro internazionale di Studi Rosminiani di Stresa, pure lui di Acquaro, dal titolo “Acquaro nella storia e nella tradizione”.

Scarmozzino è autore di diversi articoli di critica letteraria apparsi su “Rivista Rosminiana” del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa. Ha ottenuto premi e riconoscimenti. È stato Archivista di Stato direttore coordinatore all’Archivio di Stato di Vibo Valentia. Tre anni di vita a Domodossola dal 1978 al 1980 sono stati sufficienti per farlo innamorare dell'Ossola. «Tre anni vissuti qui- dice Scarmozzino – sono stati come trenta, ogni volta che ci vengo vado in giro, ho pensato di dedicare ad ogni località un'ode».

Scarmozzino ha pronta una silloge poetica, “Il cuore che non persi”, dedicata alla Val d’Ossola, e alla radicata “ossolanità” delle sue genti, con prefazione del professor Silvano Ragozza. La raccolta è in attesa di pubblicazione da parte di un editore locale o un ente pubblico o privato che l’accolga come poema destinato a una terra, dove l’autore da giovane ha trascorso alcuni anni e in cui oggi, libero da impegni professionali, aspira di tornare a vivere.

Scarmozzino ha sottoposto il suo lavoro al critico letterario Giuseppe Possa . « Auspico – dice Possa - che gli ossolani la accolgano con gratificazione e si lascino sapientemente guidare dall’autore in questa inedita e profonda dimensione emozionale. Vi sono pensieri, sentimenti e palpiti lirici, pervasi da un incontenibile volontà di accompagnare i lettori a un’autentica riflessione sul territorio in cui vivono. Assaporandone i versi, ci si rende conto dell’attaccamento dell’autore alla nostra Ossola. Le nostre Valli, con le loro bellezze naturali e caratteristiche, i paesaggi d’una fauna e d’una flora lussureggianti, sono tratteggiati nel volume con versi scorrevoli e appropriati, in tutto il loro splendore e vigore sorgivo. La nostra terra montana riemerge con incantevoli immagini e versi evocativi».

C'è un componimento dedicato all’Ossola, poi poesie dedicate alle sette valli e ai singoli Comuni ossolani.