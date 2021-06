Martedì 8 da Sali & Pistacchi sarà proiettato il film Vent'anni con Beuys

Mario Franco regista e storico del cinema. È docente di ruolo per la cattedra di Teoria e metodo dei mass-media e del corso di Storia del cinema e del video presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Ha pubblicato libri, articoli e saggi sul cinema «d’arte» e sul cinema «popolare», ha intervistato registi ed artisti sugli aspetti della comunicazione audiovisiva. Come pubblicista ha lavorato per «Paese Sera» dal 1974 al 1980. Attualmente collabora all’inserto napoletano de «la Repubblica».

Al regista napoletano si deve la più completa documentazione filmica della collaborazione tra Lucio Amelio e Beuys a partire dalla prima mostra La rivoluzione siamo noi (1971) alla Modern Art Agency.