Dario Bergamaschi, un vigezzino al servizio di Domodossola

Stacca la spina Dario Bergamaschi. Il dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Domodossola è andato in pensione lo scorso 31 maggio. Vigezzino con esperienza da sindaco a Toceno, Bergamaschi lascia un’impronta in questa Domodossola in continua trasformazione.

L’ingegnere ha trascorso negli uffici del Comune di Domodossola 25 anni, dopo un’esperienza nell’impresa di costruzioni Poscio di Villadossola. Ha lavorato con diversi sindaci: da Angius a Cattrini, a Mottini, a Marinello per finire con Pizzi, col quale la sintonia è apparsa subito molto produttiva.

A capo dell’area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile e gare ma soprattutto ha dato un ‘taglio’ diverso alla città, che dopo diverse amministrazioni, può considerarsi trasformata e migliorata. I rapporti coi giornalisti sono stati sempre improntati alla correttezza. All’inizio con un po’ di cautela e con quel pizzico di ‘diffidenza’ vigezzina, quasi Bergamaschi volesse ‘testare’ l’affidabilità e la correttezza di chi aveva di fronte. Ma col passare del tempo e con la frequenza i rapporti sono stati buoni e improntati alla reciproca fiducia. Che ha giocato al lavoro del suo ufficio e a chi come noi deve raccontare in parole meno tecniche cosa succede nel palazzo.

Diremmo che è stato buono anche il feeling con Franco Falciola, l’attuale assessore della squadra Pizzi che vanta pure esperienze nel settore dei lavori pubblici e privati e nell’urbanistica. Una sinergia produttiva che i due hanno dimostrato di saper muovere concretamente. Come confermato anche nell’ultima inaugurazione: quella che ha ridisegnato una nuova viabilità tra piazza Matteotti e via Gramsci, la parte destra dell’area antistante la stazione ferroviaria, di fronte al Bar Regina; ricostruita per essere speculare a quella prospiciente il bar Moderno.