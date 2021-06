Vco in Azione: “Sulla mobilità provinciale è ora di fare sul serio”

“Esprimiamo grande preoccupazione per le condizioni della Strada Statale 33 del Sempione, la quale, oltretutto, rappresenta solo la punta dell’iceberg di quella che è la grave e annosa questione della mobilità del Verbano Cusio Ossola.

Riteniamo indecoroso che la principale via di collegamento tra il confine con la Svizzera e il nostro territorio sia costantemente oggetto di interventi di manutenzione e ripristino, senza però che questi risolvano in via definitiva le problematiche.

È indubbio che questa via, nonostante i limiti legata ad una progettazione condizionata da politici locali, abbia negli anni contribuito a ridurre i tempi di percorrenza e le distanze nel nostro territorio, ma è altrettanto evidente quanto un intervento di ammodernamento strutturale sia necessario, in vista anche della realizzazione di un polo ospedaliero unico. Un nuovo percorso, meno tortuoso, con la presenza di una corsia di emergenza.

Inoltre, consideriamo i tempi maturi per affrontare la questione dell’Autostrada Genova Voltri-Sempione, che come da denominazione deve arrivare fino al Sempione, o il più vicino possibile. Forse è il caso di pensare ad una trasformazione di quella che è una Strada Statale in un tratto autostradale che colleghi il confine italo-svizzero con Genova.

In parallelo, si deve riflettere sulla costruzione del tratto ferroviario diretto che collega Malpensa con l’Alta Velocità. In questo modo, anche il turismo incoming potrebbe beneficiare di un servizio di trasporti pubblici efficiente ed efficace”.

Così il responsabile infrastrutture Azione Piemonte, Matteo Emanuele Maino, il coordinatore provinciale e di Domodossola, Davide Pozzo, e il segretario organizzativo, Andrea Fasola.