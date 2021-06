HeAlps2: congresso e conferenza sul potere curativo delle Alpi

Il terzo Congresso sul potere curativo delle Alpi, avrà luogo l’8 e il 9 ottobre 2021 a Bad Hofgastein nel Land di Salisburgo. L'obiettivo del congresso, che quest’anno si concentra sul turismo naturalistico, è quello di posizionare le Alpi a livello globale come una destinazione leader per il turismo della salute e come una regione con un'economia dinamica.

Il giorno 9 sarà dedicato al progetto europeo Interreg Alpine Space HEALPS2, al progetto come area pilota partecipa anche l’Ente Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. Gli 11 partner presenteranno gli andamenti del mercato del turismo della salute, i fattori chiave di successo e lo strumento che HEALPS2 ha creato per supportare gli enti locali nella pianificazione di uno sviluppo territoriale strategico legato a questa nuova filiera turistica.

Nel pomeriggio, i presenti potranno partecipare a un workshop dedicato all’interazione tra agricoltura, turismo e salute, che, partendo da alcune buone pratiche, offrirà un momento di scambio sul ruolo delle malghe, dei boschi, delle erbe officinali e dei prodotti agricoli di montagna nello sviluppo di un’offerta turistica legata alla salute.

L'evento è organizzato dall'ITG di Salisburgo, dall'Università di Medicina Paracelso di Salisburgo, dal Forum "Heilkraft der Alpen e da Alparc – la rete alpina delle aree protette". Quest'anno si svolge per la prima volta come iniziativa internazionale congiunta di numerose istituzioni di tutta la regione alpina.

Tra i relatori che interverranno alla conferenza, Lola Uña Cárdenas del World Travel & Tourism Council (WTTC), Arnulf Hartl dell'Università di Medicina Paracelso di Salisburgo e Franz Fischler, presidente del Forum europeo di Alpbach ed ex commissario europeo per l'agricoltura.