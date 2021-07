Gruppo Escursionisti Val Baranca, al via la nuova stagione

Il Direttivo del Gruppo Escursionisti Val Baranca, presieduto da Giovanni Pozzoli, ha presentato il programma dell’attività da svolgere nel corso dell’anno 2021.

"Grazie al coinvolgimento di ben tredici realtà locali – sottolinea Giovanni Pozzoli – saranno posati venti nuovi cartelloni riportanti la cartina sentieristica del territorio e le informazioni utili ai fruitori, il tutto in lingua italiana e tedesca. Ogni gruppo o associazione si farà carico del costo, della posa e del mantenimento di questi manufatti. La moderna segnaletica sarà posizionata in luoghi ritenuti strategici in modo da agevolare al massimo la percorribilità e l’intersezione dei nostri sentieri".

Altri lavori e appuntamenti sui monti:

Completamento dei lavori sul Sentiero n° 3/alto di Valle Olocchia nel tratto compreso fra Balma dul Pastur e Funtana Paieta.

Verifica e pulizia annuale, in collaborazione con la Sezione Cacciatori di Valle, del Sentiero della Salute da Bannio a Ceppo Morelli.

Sabato 4 luglio - Pulizia e controllo della vecchia mulattiera che, partendo da Pontegrande, sale a Bannio e da qui arriva all’Alpe Soi.

Sabato 17 e domenica 18 luglio – supporto tecnico e logistico lungo il percorso di gara dell’ultratrail “Meht 2021” - 105 km che avrà Bannio come punto più basso di tutto il tracciato.

Sabato 24 e domenica 25 luglio – incontro all’Alpe Drocaccia, presso il bivacco del Gruppo Escursionisti.

Domenica 8 e lunedì 9 agosto – lavori di sistemazione del Sentiero n° 9 Anzino - Rosenza - Riale rifugio.

Giovedì 12 agosto – annuale Incontro dell’Amicizia al Colle d’Egua in collaborazione con il Gruppo Alpini di Bannio.

Settembre (data da stabilire) - ripristino sentiero Alpi Cerf, Astur, Pizzone.