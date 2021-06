Le settimane gastronomiche “Il Lago a Tavola”: aperte le adesioni per i ristoratori

La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola organizza un evento denominato “Il lago a tavola”, per promuovere il consumo del prodotto ittico pescato o allevato nel territorio in un’ottica di consumo a chilometro zero.

Si tratta di una iniziativa del progetto “Comunicare il pesce di lago per promuovere la pesca e l’acquacoltura sostenibili” proposto dall'amministrazione provinciale e finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.

L’evento si svolgerà dal 3 al 25 luglio ed “è rivolto ad attività ristorative di ogni categoria, “preferibilmente -sottolinea il presidente della Provincia Arturo Lincio- che abbiano in corso un tirocinio con allievi degli istituti alberghieri del VCO, questo per incentivare la trasmissione della cultura gastronomica tra generazioni di operatori”.

Agli esercizi aderenti è richiesto di:

- Proporre, per tutta la durata dell’evento, ai propri clienti almeno un piatto o una preparazione gastronomica a base di pesce di acqua dolce proveniente dal territorio del VCO, pescato o allevato;

- Prestarsi a una video intervista sul piatto o sulla preparazione proposta che verrà realizzata all’interno dell’esercizio in data da concordare.

Le preparazioni possono riguardare piatti serviti al tavolo o da asporto; prodotti gastronomici venduti al banco o da street (o fast) food. Per aderire, i piatti e le preparazioni possono essere quelli normalmente presenti in menù oppure possono essere ricette ideate o eseguite per l’evento e possono riguardare qualsiasi ambito gastronomico (tradizionale, innovativo, sperimentale, etnico).

L’evento non è un concorso e non ci sarà alcun giudizio e alcuna premiazione sulle ricette.

L’adesione a “Il lago a tavola” verrà però pubblicizzata attraverso la pubblicazione del nome dell’esercizio aderente sul sito del progetto e attraverso un comunicato stampa. Verranno anche realizzati articoli sulle ricette dei piatti e delle preparazioni. Articoli e video saranno pubblicati sul sito del progetto.

L’esercizio che aderirà all’evento sarà contattato dall’Associazione “Pensare il Cibo” che gestirà le fasi operative insieme ai responsabili dell’esercizio medesimo, con il coordinamento della

Le adesioni andranno communicate alla Provincia entro il 27 giugno all’indirizzo morandi@provincia.verbania.it i

Ulteriori informazioni sono reperibili sul seguente sito web “Pesci dei nostri laghi”

https://www.pescideinostrilaghi.it/progetto-di-promozione/il-lago-a-tavola