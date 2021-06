Incidente tra due auto all'incrocio tra via De Gasperi e via Trieste a Domodossola, poco dopo le 16 di oggi. Per cause al vaglio della Polizia locale due macchine si sono scontrate, una stava uscendo dallo stop di via Trieste, l'altra arrivava da via De Gasperi.

Nessuna delle persone presenti all'interno delle automobili ha riportato ferite e non è stato necessario l'intervento del 118. Sul posto, oltre alla municipale, anche i Vigili del fuoco.