Dopo 40 anni di attesa riaprono domani i nuovi Musei Civici Gian Giacomo Galletti FOTO E VIDEO

Gli “invisibili” musei civici Gian Giacomo Galletti sono tornati alla luce. Domani alle 17 l'apertura ufficiale . Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, l’assessore alla Cultura, Daniele Folino, l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola, il curatore dei musei Antonio D'Amico e il presidente della Fondazione Paola Angela Ruminelli Antonio Pagani, questa mattina, hanno presentato in anteprima il nuovo allestimento dei musei civici a Palazzo San Francesco.

Il palazzo riapre dopo circa quarant’anni di attese, grazie alla partnership con la Fondazione Ruminelli. I Musei Civici sono frutto del lavoro del curatore D'Amico e del progettista e direttore dei lavori, l’architetto Paolo Carlo Rancati, nonché di un'ingente campagna di restauri e recuperi che ha visto coinvolti 15 restauratori di diverse tipologie che sono intervenuti su 63 dipinti, 23 reperti lapidei, 287 reperti archeologici, 29 suppellettili sacre, oltre 40 arredi lignei d’epoca, 20 sculture lignee, oltre a vetri dipinti e intagli, oltre a 2000 animali impagliati e altrettanti minerali. La spesa per il restauro e l'allestimento museografico è stata di 800 mila euro. L'assessore alla Cultura Daniele Folino ha parlato di una grande emozione e di un orgoglio immenso.

“È la storia di Domodossola e ci proietta nel futuro -ha detto Folino- ; si inserisce in un progetto culturale che ha valenza non solo locale e provinciale, ma internazionale. Una luce nel buio dell'emergenza, racconta all'Italia che si possono fare grandi cose per la cultura e la qualità della vita ”.

“La data dell'inaugurazione non è una coincidenza – ha detto il sindaco Lucio Pizzi – è un momento atteso e ci tenevamo ad inaugurare i musei prima della fine del mandato. E' un modo per concludere il percorso di riqualificazione della città”.

Sia Folino che Pizzi hanno espresso grande gratitudine al curatore dei musei Antonio D'amico.

“Domodossola è la mia seconda città – ha detto D'Amico commosso – e non posso farne a meno. Mi sento ossolano, qui ho faticato tanto, ho sudato tanto, forse non tutti gli storici dell'arte hanno la fortuna di pensare un museo nuovo. Per noi creare un museo vuol dire creare qualcosa per il futuro. Qui ho avuto la fortuna di incontrare un sindaco, un assessore che mi hanno dato quest'opportunità, mi sento fortunato e ritengo che questo spazio potrà ancora darci tanto. Credo che questo museo possa diventare quello che era agli inizi del '900, un luogo dinamico, pieno di energia dove poter dare tanto non solo per chi ha vissuto ma soprattutto per le nuove generazioni”.

“Non è un caso – ha detto Antonio Pagani – che il palazzo sorge sulla Piazza dedicata a Paola Angela Ruminelli, la fondazione è legata al palazzo qui sono state organizzate le nostre prime mostre. Da bambino giocavo qui e vederlo chiuso per tanti anni è stata una pugnalata. La città con questo museo, con il sito Unesco con il Beato Rosmini, è una città ideale che ogni amministratore desiderebbe avere”.

I Musei Civici Gian Giacomo Galletti di Domodossola in Palazzo San Francesco sono un contesto multidisciplinare ed eclettico che racconta un territorio di frontiera aperto al mondo e nutrito da un forte impulso collezionistico, soprattutto tra Otto e Novecento.

Tre i livelli espositivi sorti dentro un’antica chiesa francescana ancora affrescata: il piano terra è dedicato alle mostre temporanee e per l'apertura, grazie alla collaborazione con la diocesi di Novara, fino al 31 dicembre ci sarà la mostra “Incanto e disincanto. La Forza delle idee” con la grande pala d'altare di Guercino custodita nella cattedrale di Novara, nella quale San Francesco riceve le stimmate, con altre opere sempre dedicate a San Francesco di Tanzio da Varallo, Federico Barocci, Bartolomeo Passerotti, Charles Mellin e Ceranino.

Il primo piano è dedicato al Museo di Scienze Naturali e nel secondo trovano spazio la Pinacoteca, la sezione Archeologica, quella di Arte Sacra e una parte dedicata alla grafica.

Biglietti: 5,00 euro intero; 2,00 per le scuole; 3,00 per universitari con tesserino; 2,00 over 65 e diversamente abili;

Biglietto cumulativo con Palazzo Silva fino al 10 ottobre:

6,00 intero; 3,00 scuole; 4,00 universitari con tesserino; 2,00 over 65 e diversamente abili; gratis: bambini fino a 5 anni, guide, interpreti e accompagnatori turistici, insegnanti accompagnatori di classe, tesserati AMO e Tessera Regionale Musei.

Visite guidate: 2,00 adulti (gruppo con un minimo di 5 persone); 1,00 a studente.

È necessario prenotare la visita guidata.