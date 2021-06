Ambiente, conclusa la missione 'Ice Memory' sul Monte Rosa

L’equipe di tecnici e studiosi provenienti dall’Università Ca' Foscari Venezia e dal centro di ricerca svizzero Paul Scherrer Institut hanno concluso il lavoro ai 4500 metri del ghiacciaio Gorner.

Missione riuscita per il progetto internazionale Ice Memory sul Monte Rosa. Sono state prelevate due carote di ghiaccio superficiali e due carote profonde oltre 82 metri. Nel segmento più vicino alla roccia, il campione potrebbe contenere informazioni sul clima e l'ambiente fino a diecimila anni fa.



Carlo Barbante, direttore Cnr-Isp (Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto scienze polari) e professore a Ca' Foscari ha dichiarato: «La spedizione è stata un successo: il team ha estratto due carote di ghiaccio profonde oltre 80 metri da un sito importantissimo perché mantiene le informazioni del clima e dell'ambiente degli ultimi diecimila anni. È stato un lavoro impegnativo con condizioni molto dure, con giorni di vento forte e neve. Ora questo prezioso archivio della storia climatica delle Alpi potrà essere conservato per il futuro».



Ice Memory è un programma internazionale di ricerca che ha l'obiettivo di raccogliere dati utili a costituire un archivio contenente la storia del clima e dell'ambiente, studi fondamentali non solo per la scienza, ma anche per le politiche relative alla sostenibilità e il benessere dell'umanità.

Questo archivio dovrebbe nascere in Antartide dove sarà costituita la “biblioteca” dei ghiacci ossia una raccolta di campioni provenienti dai ghiacciai attualmente in pericolo di ridursi o scomparire.

