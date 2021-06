Lavori sulla strade in Ossola... e il turismo è penalizzato

Dopo la pandemia si allentano i restringimenti e il turismo torna a ‘viaggiare’. Peccato che questa ventata di novità sia penalizzata in Ossola dalla situazione delle strade. Con 'ostacoli' causati dai lavori su alcune strade. Cantieri che penalizzano una economia già traballante.

Gli esempi sono molti, sintomo della poca organizzazione italica.

Da Ornavasso parte un appello affinché Anas chiarisca se la statale 33 è sicura, visti i nuovi cartelli posati e le restrizioni in diversi tratti dell’arteria. Che causano disagi al traffico.

Dalle Valle Vigezzo si levano lamentele, sempre contro Anas, per l’intervento sul viadotto di Gagnone, che crea disagi e rallentamenti che penalizzato oltre alla ditte locali anche i turisti che salgono in Valle.

Ma non solo Anas è accusata di penalizzare la viabilità. Da San Domenico si critica la Provincia per i lavori di posa della fibra ottica, che impongono la chiusura della strada che sale da Varzo verso la stazione turistica. Posa che sarà stata anche "prevista" ma che arriva in un periodo inadatto.

La burocrazia, di cui si parla male da decenni senza mai intervenire, allunga i tempi dei lavori, anche sulle strade, ma la contemporaneità in un momento in cui il turismo potrebbe prender fiato lascia sorpresi e perplessi, a conferma che sapere programmare meglio gli interventi in periodi di meno traffico è ancora un miraggio.