Lista Pizzi: “Il Sindaco ha imboccato la strada giusta: la collaborazione meglio delle polemiche inutili”

“Siamo molto soddisfatti di come il sindaco Lucio Pizzi sta affrontando la problematica della movida, peraltro comune a molte altre città d’Italia che si stanno risvegliando dal lockdown.

Crediamo infatti che la prevenzione sia sempre meglio della cura ed in questo contesto auspichiamo che le proposte del sindaco siano condivise dagli operatori commerciali.

Limitare l’asporto e gli orari di apertura rappresenta un passo importante, così come può risultare opportuna un’azione di autoregolamentazione dei propri clienti da parte dei titolari dei locali, se necessario anche con personale privato professionalmente idoneo.

Lo spunto è emerso dalla difficoltà, rappresentata proprio da qualche gestore durante la riunione, nel gestire i propri clienti più chiassosi. Uno spunto che non era certo teso a sostituire le forze dell’ordine con una sorta di vigilanza privata, ma indirizzato esclusivamente a suggerire una modalità di tutela dei commercianti stessi, anche sotto l'aspetto della loro responsabilità in caso di problemi. Ricordiamo infatti che nel settore dell’entertainment, in caso di flusso numericamente elevato dei clienti, questo tipo di addetti è ormai normalmente utilizzato proprio nell’interesse dei titolari dei locali.

Comunque questa sarà una scelta che spetterà agli esercenti, ai quali è stata sottoposta l’esigenza di concorrere alla serena fruibilità del centro domese da parte di tutti.

Appare veramente scoordinata la critica dell’ex segretario cittadino del PD, Gabriele Ricci, che pur di guadagnarsi pochi minuti di spazio non si è fatto scrupolo di travisare completamente il serio lavoro dell’Amministrazione. Come consigliere comunale, ma soprattutto come mamma, penso che questo non sia un buon approccio al problema, che va gestito soprattutto con l’esperienza di chi conosce la macchina amministrativa.

La lista fucsia non è né di destra né di sinistra: è per le cose fatte e fatte bene, nell’esclusivo interesse della Città che non merita polemiche faziose e chiacchiere al vento di cui purtroppo è già strapieno questo inizio di campagna elettorale”.

Il capogruppo della Lista Civica Lucio Pizzi Sindaco

Gabriella Giacomello