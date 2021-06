Palazzo San Francesco, Forza Italia : "Grazie all'amministrazione Pizzi questo patrimonio torna alla città"

“Dopo 40 anni grazie all'amministrazione di Lucio Pizzi Palazzo San Francesco e le collezioni dei Musei Civici Gian Giacomo Galletti sono tornati ai domesi e a tutti coloro che vorranno visitare questo bellissimo edificio e scoprirne i tesori. Una grande emozione e un importante segnale di fiducia e ripartenza per la Città e per l'intera Ossola”. Così la coordinatrice di Forza Italia a Domodossola Marina Oliva che venerdì 19 giugno ha partecipato all'inaugurazione ufficiale del palazzo dopo i lavori di restauro costati circa 800 mila euro. Con lei anche la deputata azzurra Mirella Cristina.

“Questo edificio e le sue collezioni - ha spiegato Cristina rappresentano uno straordinario specchio della storia e della cultura locale che riflette guardando al futuro, grazie all'appassionato lavoro fatto dal conservatore Antonio D'Amico e da tutti i professionisti che hanno collaborato. Da qui un museo moderno, vivo ed eclettico in un contesto peculiare che è quello di un'ex chiesa del XIII secolo. Un vanto a livello nazionale che anche i turisti apprezzeranno. Complimenti al sindaco Pizzi e ai suoi assessori - ha concluso l'onorevole - per aver dimostrato che, anche in tempi difficili, con caparbietà e impegno i buoni progetti possono diventare realtà”.