Le previsioni meteo per il fine settimana

Il progressivo consolidamento del campo di alta pressione africana dal Mediterraneo occidentale fino alla Russia favorisce condizioni sempre più stabili, cielo soleggiato nella giornata odierna e temperature in graduale aumento. “Domenica - si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un minimo depressionario di origine atlantica, in discesa dalle isole britanniche verso la Spagna, apporta infiltrazioni di aria fredda a ridosso delle Alpi occidentali associati a intensi flussi umidi meridionali. Tale configurazione determinerà condizioni di marcata instabilità sul Piemonte, con temporali diffusi, localmente anche forti”.

SABATO 19 GIUGNO 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature; sviluppo di cumuli sui rilievi alpini nelle ore più calde.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili isolati piovaschi sui rilievi alpini nelle ore più calde.

Zero termico: stazionario sui 4300 m. Venti: sulle Alpi moderati o localmente forti dai quadranti occidentali, altrove deboli meridionali con temporanei rinforzi in serata sulle colline di Astigiano e Alessandrino.

DOMENICA 20 GIUGNO 2021

Nuvolosità: al mattino cielo soleggiato con nubi in graduale aumento nel corso del pomeriggio. Addensamenti compatti e persistenti sui rilievi alpini.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpina in possibile spostamento sulle pianure adiacenti nel pomeriggio, con picchi localmente anche forti sul settore nordoccidentale.

Zero termico: in graduale calo da ovest nel corso del pomeriggio, fino ai 3800 m a nord e 4000 m a sud. Venti: sudoccidentali in montagna, forti sulle Alpi e moderati sull'Appennino con rinforzi su Astigiano e Alessandrino; altrove deboli o moderati in prevalenza da nordest