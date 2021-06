Oggi si corre la Lago Maggiore Half Marathon: via al tramonto da Stresa a Verbania

Ancora pochissime ore e poi sarà finalmente Lago Maggiore Half Marathon, manifestazione tanto attesa dopo l’annullamento dello scorso anno, e che si presenta con una edizione vestita di novità. Percorso invertito, quest’anno si va da Stresa a Verbania, e partenza al crepuscolo del sabato sera, un saluto collettivo per dare il benvenuto all’arrivo dell’estate.

Start fissato alle 18 per la 21km e alle 19 la 10km che vedrà il via da Fondotoce, per entrambe le gare seconda partenza per i non competitivi cinque minuti dopo. Per tutti l’arrivo è a Verbania Pallanza.

Evento quest’anno intitolato a Davide Bolognini: “La nostra iniziativa è stata accolta con favore dalla famiglia di Davide e dalla sua società sportiva di appartenenza (Atletica AVIS Ossolana) e ci sembra questo il modo più bello per ricordare un amico della LMHM ed una persona speciale”, mentre verranno ricordate le vittime dell’immane tragedia della funivia del Mottarone con due semplici ma significativi gesti di commemorazione. Alla partenza delle due gare, quella da 21 che si terrà proprio a Stresa e quella da 10km a Fondotoce, sarà osservato un minuto di silenzio e inserirà sul pettorale di ogni partecipante un cuore con il numero 14, come il numero delle vittime, al suo interno.

Tra le novità c’è l’ottenimento della certificazione ISO 20121 - gestione per l'organizzazione sostenibile di eventi - grazie al contributo del Progetto “AMALAKE - Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore”, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, capofila di parte italiana di progetto è la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

I TOP RUNNER DELLA HALF MARATHON – E’ arrivata da pochi giorni la conferma della presenza di due grandissimi atleti, Sondre Nordstad Moen e Julien Wanders, che daranno alla manifestazione un tocco in più contendendosi la vittoria e potendo persino limare il record del percorso più veloce d’Italia, appartenente dal 2018 al keniano Daniel Kipchumba con 59’06”. Moen e Wanders, rispettivamente ex e primatista europeo in carica sulla mezza maratona con 59’48” e 59’13”, sono in gara per controllare lo stato di forma in vista dei prossimi Giochi Olimpici. Al debutto i keniani Boniface Kibiwott, che recentemente ha siglato un 13’24” sui 5000 su strada, e Matthew Kibarus, che nella stessa occasione ha messo a segno un autorevole 13’46”. Tra i locali da segnalare gli atleti dello Sport Project VCO Alessandro Lacqua e Francesco Pizzi, capaci di 1h12’19” e 1h18’41”, rispettivamente, che si contenderanno l’assegnazione del trofeo Davide Bolognini - Atletica AVIS Ossolana, consegnato al 1° Uomo/Donna residenti nel VCO classificati sulla distanza di mezza maratona e confermati anche il premio Memorial Aldo Sassi per il primo italiano classificato e il premio Patrizia Pizzi per la prima italiana in classifica della half marathon.

Al femminile da segnalare la presenza di Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo), azzurra di corsa in montagna, che vanta un personal best di 1h15’59” sulla distanza e che ha già messo a segno la vittoria alla mezza maratona di Trieste dello scorso 2 maggio. A tenerle testa, un po’ più staccata, Eva Liz Mognon che potrebbe migliorare il suo primato di 1h27’11” dopo il recente secondo posto alla Brescia Art Marathon e la vittoria alla Gruppo Bossoni Orzinuovi Half Marathon. Occhi puntati sulla Sindaca di Verbania Silvia Marchionini che ha all’attivo un personale di 1h41’26” e si cimenta sulla mezza maratona, per lei la possibilità di ricevere il trofeo Davide Bolognini - Atletica AVIS Ossolana.

I TOP RUNNER DELLA 10k – Spicca tra gli uomini il nome di Marco Giudici, in forze presso lo Sport Project VCO, che, su un percorso così veloce, potrebbe migliorare il 29’45” fatto registrare alla recente Corri Trieste del 23 maggio, dove si era piazzato sul terzo gradino del podio, secondo italiano. A dargli filo da torcere il siciliano Antonino Lollo che proverà ad abbassare il 30’36” del 2019 e al quale si è avvicinato moltissimo con il 30’37” che a Brescia, lo scorso 30 maggio, gli è valso la vittoria sulla 10k. Al debutto sulla distanza il Thomas Floriani recentemente capace di 8’41”42 nei 3000m. Riflettori puntati sulla star della competizione Giovanna Selva, azzurra in forze per Sport VCO Project, già a segno al Campaccio, dove si era piazzata quarta assoluta, ed in forte crescita, pronta a sgretolare il 39’15” conquistato ai Campionati Italiani di Canelli nel 2019.

ISCRIZIONI – Appuntamento, dunque, alle 18:00 di domani 19 giugno per la Lago Maggiore Half Marathon per correre sul Lago mentre questo si tinge dei colori del tramonto. Ci si potrà ancora iscrivere solo alla 21km allo Sport Expo il 18-19 giugno se saranno ancor disponibili dei pettorali. Le iscrizioni per la 10k sono chiuse. L’allestimento delle sacche gare è frutto del lavoro di ragazzi con disturbi dello spettro autistico grazie alla collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali OSSOLA (C.I.S.S. Ossola) “Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo Sesamo” di Pallanzeno.

INFO UTILI - La LMHM stipula convenzioni con Bar, Ristoranti e grazie a Verbano Booking con alcuni Hotel per garantire condizioni vantaggiose a tutti gli atleti ed ai loro accompagnatori, informazioni presenti nella sezione OSPITALITA’ del sito gara.

La LMHM ha studiato anche una pratica guida spettatori con i punti da non perdere sul “Percorso Più Panoramico d’Italia” ed anche info utili su COME RAGGIUNGERE il Lago Maggiore, la casa della LMHM.

(Foto repertorio social Lmhm)