Da lunedì lavori di asfaltatura per alcune vie di Domodossola

L'Ufficio tecnico comunale informa che a partire dal 21 giugno 2021 diverse vie di Domodossola, saranno interessate da interventi di rifacimento della pavimentazione mediante fresatura e asfaltature.

La circolazione stradale sarà regolamentata da movieri o da impianti semaforici temporanei.

Questo l'elenco delle strade interessate: Via Trabucchi; Via Gramsci; via Fucilati Dicembre 1943; Via Venezia; via Dalla Chiesa, Via I.Braggio; Via Piave; Via Bonomelli; Piazza Matteotti; Via Piemontesi; Via Cav. Vittorio Veneto; Via Devero; Via Monte Grappa.