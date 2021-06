Doppietta tricolore per l'ornavassese Elisa Longo Borghini

Si conferma l'indiscussa fuoriclasse del ciclismo rosa del nostro Paese Elisa Longo Borghini. In 24 ore, doppietta tricolore per l'ornavassese, che si è portata a casa due titoli. Il primo, sabato, nella prova contro il tempo: per lei si tratta del quinto trionfo in questa specialità.

Elisa, che difende i colori delle Fiamme Oro Polizia di Stato, ha fatto il vuoto fin dal primo metro dei 33,3 kilometri della prova che avuto la sua conclusione in piazza del Popolo a Faenza e che ha avuto tratti molto duri come le salite di Monte Poggiolo e San Mamante. Alle sue spalle si sono piazzate Soraya Paladin e Tatiana Guderzo, staccate di 1'10'' e di 1'58''.

Ieri la Longo Borghini ha concesso il bis, nella prova in linea in Puglia, nello splendido scenario tra Monopoli e Castellana Grotte. Nemmeno il caldo l'ha fermata: la locomotiva ornavassese ha staccato tutte le avversarie nel finale in una gara molto dura e selettiva. Con lei sul podio nuovamente l'intramontabile Tatiana Guderzo e Ilaria Sanguineti.

"Uno dei giorni ricco di emozioni: vincere non è mai facile e tornare a casa con due maglie tricolori è una grande soddisfazione"- ha sottolineato Elisa.