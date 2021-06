Allevatori vigezzini in assemblea

Tempo di assemblea per i soci dell’associazione Agricoltori Allevatori Valle Vigezzo con la riunione che è stata fissata per venerdì 25 giugno, alle ore 7 in prima, e alle 21 in seconda convocazione. L’incontro si terrà presso la sede dell’Unione Montana Valle Vigezzo a Santa Maria Maggiore. “Potranno prendere parte alla seduta – fa sapere il presidente Ettore Besana - tutti coloro i quali, a norma dello statuto, possono essere soci e che risultano in regola con il versamento della quota sociale, che per il 2021 è stata stabilita in 25 euro”. Questi i punti all’ordine del giorno dell’assemblea: 1) Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente; 2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 3) Approvazione Bilancio previsionale 2021; 4) Varie ed eventuali.