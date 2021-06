Il 25 giugno al Parchetto di Villa verrà presentato il libro ‘Niente come prima’ di Silvana Da Roit

Sarà presentato venerdì 25 giugno alle 20. 30 presso il chioschetto del Parchetto di via Zonca a Villadossola il libro ‘Niente come prima’ di Silvana Da Roit.

Nel corso della serata organizzata dall’Associazione Terradonna Daniela Bonacini leggerà alcuni brani.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Maria, ormai prossima al matrimonio, è una giovane donna con una vita modulata sulle ambizioni della madre; vive questo destino come l’unico possibile, sorda ai cambiamenti di costume che prendono piede agli inizi degli anni Settanta. L’accidentale incontro con Bianca, una strana bambina di cui si prenderà temporaneamente cura, l’accostarsi a una realtà umana lontana dalla sua costringeranno Maria non solo a sviscerare segreti di famiglia, ma ad affrontare i nodi cruciali che l’hanno relegata al ruolo di ragazza per bene. Sarà un percorso doloroso sebbene liberatorio, in cui scoprirà che la verità si rifugia in piccole cose, e alla fine niente sarà come prima.