Villette, il 26 e il 27 giugno torna il festival degli artisti di strada

Sabato 26 e domenica 27 giugno a Villette torna “Castelli in aria”, il festival degli artisti di strada che trasforma il piccolo borgo vigezzino in un palcoscenico a cielo aperto. Dopo lo stop dello scorso anno, Villette si prepara ad ospitare nuovamente acrobati, clown, mangiafuochi, musicisti, burattinai per un weekend all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

“Una grande festa per tutti – dicono gli organizzatori – ma soprattutto per i bambini, i ragazzi, gli artisti, gli animi appassionati di arte e cultura, ai quali, in questo anno di pandemia, è stato tolto molto”.

Un ricco programma quello dell'edizione 2021 del Festival: sabato alle 15 spettacolo di giocoleria, equilibrismo e danza acrobatica “Una coppia scoppiata” con il Duo Più o Meno (Italia - Colombia); alle 15.30, “Albero”, spettacolo sulla mitologia dell'albero con burattini e marionette con Il Cerchio Tondo di Lecco; alle 16 spazio a Wanda Circus per uno spettacolo di acrobazia comica con le bolle di sapone dal titolo “Gran friggione warietà”; alle 17 “Humus”, spettacolo poetico sulla forza della terra con Moira Dellatorre dalla Svizzera; alle 17.30 Domenico Ciano da Torino proporrà “Ritmo”, uno spettacolo interattivo di tip-tap e musica con oggetti; alle 18 replica di “Albero”; alle 19 “Cantadoras”, spettacolo di musica, canto e danza con Siete Lunas (Piemonte); alle 20.30 replica di “Una coppia scoppiata” e alle 21.30 “Streetshow”, spettacolo di circo, musica e acrobazie aeree con il TaDaM.Circo di Piacenza.

Domenica 27 altra giornata ricca di eventi: alle 14 replica dello spettacolo “Una coppia scoppiata”; alle 14.30 “Chiedimi una storia”, cantastorie leggero, poetico e divertente con Luca Chieregato da Milano; alle 15 replica di “Ritmo”; sempre alle 15 ma alla piazzatta San Rocco “Il circo delle nuvole”, spettacolo di musica e strani personaggi ispirato a Gek Tessaro con Bonuber (Domodossola); alle 16 replica di “Gran friggione warietà”; alle 16.30 replica di “Bonuber” e alle 18 replica di “Streetshow”.

Alle 20 gran finale con la Prismabanda streetband, uno spettacolo di musica, danza e giocoleria. Tanti anche gli eventi collaterali: un laboratorio di body percussion (sabato 26 alle 14 e domenica 27 alle 10), un laboratorio di scrittura e inventastorie per bambini e genitori (domenica 27 alle 11) e ancora un laboratorio artistico per bambini (domenica 27 dalle 14 alle 18). Inoltre sabato 26 sarà allestito un divertente parco giochi realizzato con materiali di recupero: ogni gioco sarà rompicapo, una prova di abilità che permetterà a grandi e piccini di mettersi alla prova mentre domenica 27 spazio al diverimento con “Ditubointubo”, una divertente installazione giocosa da sperimentare. Saranno inoltre allestite le mostre: “O come Ossolani” di Francesca Rossi, “Riciclar giocando” di Pietro Castelnuovo, “Le pietre selvatiche” di Federica Ramoni e Associazione Culturale “Arte in Atelier”.