Mercoledì consegna delle patenti smartphone ai giovani adulti disabili del CISS Verbania

Mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 16:00, c/o l’aula magna dell’IIS Ferrini-Franzosini di via Massara n. 8 Verbania si terrà la cerimonia di consegna delle patenti smartphone ai giovani adulti disabili del CISS Verbania che hanno svolto un percorso di formazione su temi specifici con gli esperti dell’associazione Contorno Viola, della Polizia di Stato e altri componenti del gruppo di lavoro interistituzionale “Patente di smartphone”.

Le patenti saranno consegnate dal Sindaco di Verbania prof.ssa Silvia Marchionini con i rappresentanti del CISS Verbania, dell’Associazione Contorno Viola, Polizia di Stato, ASL VCO e Ufficio Scolastico del VCO e Fondazione Comunitaria del VCO.

La Patente di smartphone, progetto di educazione digitale e per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo, nasce nel 2017 a Verbania come risposta operativa alla Legge 71/2017 di Elena Ferrara e come risposta ad un bisogno delle scuole della nostra provincia.

Già nel 2018, grazie alla Legge della regione Piemonte 2/18 di Domenico Rossi, il progetto del VCO diventa regionale. Ad oggi numerose scuole in Italia adottano il progetto Patente di smartphone del VCO e di recente il Comune di Bologna, sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e le cui scuole da sempre sono considerate un modello per l’intero territorio nazionale, ha fatto proprio il progetto sull’esempio della nostra provincia.

Ma la Patente di smartphone risulta vincente non solo per gli studenti, in passato sono state sviluppate nel VCO delle sperimentazioni su altri soggetti fragili in relazione all’uso di device connessi ad internet, come ad esempio la Patente per gli over 65. Adesso il progetto si rivolge invece ai giovani adulti disabili di Verbania, tutti possessori di uno smartphone connesso ad internet.