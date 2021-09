Domenica 27 giugno a Craveggia la Festa Annuale della Società Operaia di Mutuo Soccorso della Valle Vigezzo.

Questo il programma della giornata: alle 10.30 in piazza San Giacomo ritrovo per un momento di musica con la Banda Musicale Alpina di Malesco e a seguire Santa Messa in ricordo dei soci scomparsi nella chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo.

Alle 12.30 pranzo presso il rifugio La Vasca allietato dalla musica di Giampaolo Arfacchia.

Prenotazione entro il 23 giugno: 0324.98074