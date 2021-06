BLS: con l'estate più treni per il trasporto veicoli

Dal 2 luglio un ulteriore treno auto attraversa il Lötschberg ogni due ore dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. In questo modo BLS può offrire ai suoi clienti fino a quattro treni auto all’ora in ogni direzione. I lavori di costruzione nella galleria in quota del Lötschberg continuano come di consueto. La capacità aggiuntiva per i treni auto è stata possibile grazie alla riduzione del numero di treni merci che attraversano la galleria. I treni auto aggiuntivi circolano fino al 17 ottobre 2021.

Più treni anche al Sempione

La richiesta di treni auto torna a crescere anche al Sempione. Per questo BLS e il Canton Vallese hanno convenuto di tornare all’orario normale. Dal 1° luglio BLS torna quindi a offrire un collegamento ogni 90 minuti tra Briga e Iselle fino a tarda serata.

In aggiunta, BLS può offrire nuovamente i suoi treni auto per l’Italia da Kandersteg. Dal 25 luglio i treni diretti da Kandersteg a Iselle tornano ad essere operativi in entrambe le direzioni. Questo collegamento era stato sospeso temporaneamente a causa della pandemia di coronavirus. I biglietti per il trasporto veicoli Kandersteg – Iselle devono essere prenotati in anticipo. La prenotazione è possibile online nel BLS-Ticketshop o in un Centro viaggi BLS. Gli orari attuali dei treni auto BLS sono sempre disponibili su bls.ch/autoverlad.