Due minori sorpresi con diversi grammi di hashish e marijuana

Nella serata di sabato 19 giugno e la nottata del 20 giugno, nell’ambito del rafforzamento, in particolare nei fine settimana, delle misure di controllo del territorio e prevenzione alle forme di illegalità disposte dal Questore del VCO, la Polizia di Stato di Domodossola ha sorpreso due minori che detenevano sostanza stupefacente, hashish e marijuana, pronta per essere ceduta.

In particolare, il primo minore veniva rintracciato in questa Via Cantarana ed alla vista degli operatori della volante si dava alla fuga, quindi veniva ripreso e controllato, tentando di disfarsi della sostanza stupefacente, un pezzo di hashish dal peso di 13,28 grammi. La droga veniva immediatamente recuperata dagli Agenti, i quali, inoltre, trovavano addosso al minore un altro involucro, contenente ulteriori grammi 1,80 di hashish, pronto per essere ceduto.

Il secondo minore in possesso di sostanze stupefacenti veniva sorpreso dagli Agenti all’esterno degli Uffici del Settore Polizia di Frontiera-Commissariato di PS. Quest’ultimo, in particolare, dopo aver lanciato alcune bottiglie di vetro, si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto dai poliziotti: dopo essere stato ripreso, il minore è stato trovato in possesso di 3 involucri di cellophane di colore nero, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana ed un bilancino di precisione elettronico.

I tre involucri racchiudevano un totale di grammi 18,8 di marijuana (rispettivamente suddivisa in grammi 9, 68 di marijuana, grammi 7, 78 di marijuana e grammi 1, 34, questi ultimi già confezionati e pronti per essere ceduti).

In entrambi i casi, dopo aver sequestrato lo stupefacente, gli Agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola-Commissariato di PS hanno deferito entrambi i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.