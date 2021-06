Marketing online: tutto sulla newsletter

La newsletter è un messaggio di posta elettronica che viene inoltrato a chi si iscrive a un determinato servizio proposto da un sito web per mettere a conoscenza sulle ultime notizie di quest'ultimo o nuove offerte e sconti, nel caso di e-commerce. Il suo invio viene effettuato con cadenza periodica e il layout di queste mail è definito da un preciso stile grafico.

La newsletter: un valido strumento per far crescere le vendite del vostro e-commerce

All’interno di una buona strategia di marketing online, per un e-commerce, non può mancare la pianificazione ottimale delle newsletter. Infatti, queste ultime sono un validissimo strumento di marketing che vi aiuterà a gestire, in modo funzionale, i vostri clienti e creare con loro un rapporto di fidelizzazione.

La newsletter viene inoltrata a chi ha già avuto un precedente contatto con il vostro e-commerce (non si tratta, infatti, di email a freddo) o ha già concluso un acquisto. La persona, in questo caso, ha già mostrato interesse verso i prodotti o servizi venduti sul vostro sito o rappresenta un potenziale cliente da acquisire.

Ma qual è il vantaggio per i clienti? Avere la possibilità di poter essere costantemente aggiornati su importanti informazioni, come sconti, offerte e nuove promozioni, è un valore aggiunto per il cliente. Inoltre, tramite le newsletter è possibile anche rimanere informati su importanti novità riguardo i cataloghi e le iniziative personalizzate che vengono proposte in base ai prodotti già acquistati o le preferenze mostrate (ad esempio, tramite i prodotti inseriti in wishlist o lasciati nel carrello).

Proprio per questi motivi è fondamentale realizzare in modo accurato ed efficace le newsletter. Inviate le vostre email in modo professionale e pianificate una strategia che vi permetta di ottenere un servizio all’altezza e vi consenta di battere i vostri competitor.

I principali aspetti da curare nella creazione di una newsletter

Come abbiamo appena visto, le newsletter sono dei mezzi molto efficaci per poter realizzare e mantenere una comunicazione fluida, diretta e personalizzata con propri clienti.

Rappresentano, quindi, uno strumento di marketing online che può portare ad aumentare le vendite del vostro e-commerce. Ma per riuscirci, dovete conoscere i principali aspetti da curare e programmare. Infatti, è fondamentale partire da alcuni step iniziali. Il primo è la definizione degli obiettivi, ovvero il perché state creando la newsletter e a quale categoria del vostro e-commerce volete puntare. Inoltre, ponete attenzione alle ragioni dell’invio, se comprendono soltanto l’aumento di vendite o, per esempio, la promozione di un nuovo prodotto o servizio.

In secondo luogo, è fondamentale creare un proprio database e gestirlo in base ai vostri obiettivi specifici e al target che volete raggiungere. Collegato a questo punto è l’aumento dei contatti tramite ricompense, come sconti che spingono gli utenti a iscriversi alla newsletter.

Il quarto passo, invece, è la programmazione degli invii, ovvero stabilire le cadenze, l’oggetto, gli orari di invio e la struttura, cioè se prediligere la presenza di testo o immagini.

Quest’ultimo concetto permette di collegarci a un elemento determinante. La struttura grafica. Infatti, creare una newsletter grafica consente di poter dare un tocco di personalità al vostro brand. Una grafica di valore rappresenta un biglietto da visita, l’elemento che permette di differenziarvi dalla concorrenza. Curare la vostra brand image e renderla riconoscibile dipende, infatti, dalla qualità della grafica.