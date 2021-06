Parte il Frit Rock, musica, cibo di strada e birre artigianali in piazza a Villa

Prenderà il via domani il ‘Frit Rock’ la manifestazione dedicata al cibo strada in piazza a Villadossola.

Saranno presenti una quindicina di camion che offriranno cibo delle tradizioni culinarie provenienti da tutto il mondo come le carni argentine o tipicamente italiane come pizze fritte e bombette, tigelle e piadine e tante birre artigianali.

Ovviamente non mancherà l’intrattenimento musicale che da anche il nome alla manifestazione, infatti la sera del 25 si inizierà con i MercQury Legacy, tribute band italiana ai Queen.

Sabato 26 giugno si sarebbero dovuti esibire i Sad, la tribute band ufficiale dei Metallica, ma avendo in concomitanza la partita della Nazionale, l’organizzazione ha provveduto a organizzare un maxischermo in piazza.

Per concludere domenica 27 davanti al teatro la Fabbrica sarà presente il mercatino del vinile e il comic fest che porterà per le strade di Villa i cosplayers, ossia appasisonati di fumetti e cartoni animati che indossano i costumi dei propri beniamini, in molti casi i costumi sono autoprodotti con grande maestria artigianale.