Scuola, Frediani (M4O): "Intervenire al più presto sul vincolo quinquennale"

Le istituzioni e tutta la politica agiscano in modo unanime sulla revisione del vincolo quinquennale che sta mettendo a dura prova tutto il corpo docente a cui viene negato il diritto alle assegnazioni provvisorie. Lo chiede Francesca Frediani, consigliera regionale del Movimento 4 Ottobre.

"Il vincolo pesa non solo sui docenti ma anche sugli alunni. Continuiamo a ricevere numerose segnalazione di genitori, tra le quali quelle della scuola elementare Collodi di Rosta, che ci riportano la loro crescente preoccupazione perché, dopo un anno scolastico molto provante, ora dovranno spiegare ai loro figli che gli insegnanti con cui hanno stabilito un legame di grande fiducia non potranno più tornare in classe".

"È necessario garantire continuità agli studenti ed ai docenti. Chiediamo quindi che venga rivista questa norma, almeno con un’assegnazione provvisoria per i docenti di fine ciclo, allo scopo di consentire una continuità didattica e umana".

L’aula del consiglio regionale del Piemonte ha già approvato un atto a mia prima firma per chiedere alla Giunta e al presidente Cirio, di fare pressione sul governo "per far cadere un vincolo che sta creando più danni di quanti ne avrebbe dovuti riparare".