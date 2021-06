Venerdì 25 giugno la Strada Statale 549 di Macugnaga resterà chiusa dalle ore 9 alle ore 12.30

A seguito dell’Ordinanza ANAS 229 la Strada Statale 549 di Macugnaga, il giorno 25 giugno 2021 - tra le progressive: km 5+348 e Km 5+529 in Comune di Calasca Castiglione, resterà chiusa al transito veicolare dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La chiusura è necessaria onde permettere l’esecuzione dei getti dei plinti di fondazione del muro di sostegno della Strada Statale nel tratto suindicato.



Dette operazioni comporteranno inevitabilmente la chiusura del tratto di strada in ambo le direzioni di marcia.



Durante dette operazioni sarà garantito il transito ai mezzi d’emergenza e di soccorso anche con l'interruzione delle lavorazioni.



I lavori nel tratto attiguo al rio Sponda proseguono ma ancora non si conosce la soluzione per lo smaltimento lineare delle possibili code di auto che potrebbero nuovamente crearsi nel prossimo fine settimana. Movieri? Semafori intelligenti? Il problema attende una soluzione urgente e definitiva che tuttora non c’è. Dalla prima domenica di code e lamentele ne è passata una seconda con il brutto tempo e ora sta per arrivare la terza festività ma, per ora, nulla è cambiato.



Provincia, Anas, Impresa, gli utenti aspettano risposte e soluzioni urgenti!