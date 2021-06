Presentate le iniziative dell’Associazione Navasco

Dopo un lungo periodo di stop causato dall'epidemia Covid e dalle conseguenti misure restrittive, le iniziative della Navasco riprenderanno a settembre, con il supporto da parte dell'associazione culturale all'iniziativa Comunitour organizzata da Comuniterrae, il progetto che mira a far scoprire le terre di mezzo del Vco. Si tratterà di una visita guidata nei luoghi di devozione di Cosasca che toccherà sia le località al piano che in montagna. L'itinerario partirà dalla cappella di Santa Marta e poi farà tappa alla chiesa di San Lorenzo al Pozzo, alla cappella della Madonna delle Grucce a Cosasca Monte, passando per i ruderi che restano della chiesa di san Defendente, e salirà alla cappella di Sant'Antonio o dei “Salè” a Rulè..

L'evento è stato presentato nei giorni scorsi dalla presidente dell'associazione Navasco Daniela Borri e da Cristina Ramozzi, in occasione dell'assemblea dei soci che si è svolta nella sede dell'associazione nell'ex asilo di Cosasca. Il gruppo Navasco è molto attivo, vanta già una serie di proprie pubblicazioni promosse allo scopo di valorizzare aspetti della storia, dell’arte e personaggi del paese. Per anni ha proposto una serie di mostre, nell'ambito dellla sagra del fungo, il cui tema conduttore è spaziato tra argomenti di carattere storico ad argomenti di carattere artistico. Purtroppo a causa del Covid ha dovuto sospendere le attività pur avendo già tante idee per prossime manifestazioni, come ad esempio un'iniziativa per ricordare il pittore Giuliano Crivelli. «Con ogni probabilità – ha detto la presidente – si dovrà rinunciare anche per quest'anno alle consuete mostre che venivano organizzate nell'ambito della sagra di Trontano».

Nel frattempo il sodalizio sta pensando al rinnovo del sito grazie alla competenza di Danila Massara e per il futuro c'è anche la stampa di un libro sul dialetto curato dal socio Rinaldo Rondoni. All'assemblea era presente anche il sindaco Renzo Viscardi nella duplice veste di primo cittadino e socio della Navasco.

L'associazione culturale ha sostenuto il progetto “Positivo è meglio” che prevede una raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature per il reparto di oncologia attraverso una pubblicazione e delle conferenze. Anche queste conferenze, sempre per effetto della pandemia, sono state sospese ora l'associazione prevede di recuperare alcuni incontri tra questi quello di don Sergio Chiesa esperto di nutrizione del Metodo Kousmine, presidente dell’Associazione “Cibo è salute” L'incontro prima della pandemia era previsto alla Sala Congressi Unione Montana delle Valli dell’Ossola Via Romita , ora però l'associazione dovrà trovare una nuova sala in quanto la sala congressi è adibita a polo vaccinale.