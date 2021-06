Don Nicola Salsa nominato assistente spirituale dell’Avas Ossola

Don Nicola Salsa, collaboratore del parroco di Domodossola don Vincenzo Barone, è il nuovo assistente spirituale dei volontari dell'associazione Avas Ossola e del personale ospedaliero. L'assemblea generale dell'Avas svoltasi ieri nel salone del teatro della Cappuccina, è stata l'occasione per presentarsi ai volontari. Don Nicola Salsa, 43 anni, ha maturato esperienza negli oratori della diocesi e da alcuni mesi collabora con la parrocchia domese per le celebrazioni delle funzioni religiose e alle varie attività della parrocchia e sta approfondendo gli studi di teologia alla Facoltà Telogica dell'Italia settentrionale di Milano.

Nel ruolo di assistente spirituale prende il posto di don Simone Taglioretti che è ora parroco di Armeno, Coiromonte e Sovazza.

“È stata questa la prima occasione per incontrare l'associazione e quindi un buon inizio – ha detto don Salsa - per riprendere la normalità di un servizio accanto agli ammalati e agli anziani. Speriamo di poter riprendere il servizio al più presto. Le limitazioni si stanno sciogliendo, ma la prudenza in queste cose, soprattutto quando si parla di ammalati e di anziani, è d'obbligo. Dopo la pandemia – prosegue - siamo cambiati noi e sono cambiati gli anziani, che in questo anno e mezzo hanno vissuto un momento di smarrimento e di solitudine. Per questo penso che ora per il volontari sia importante attingere al bagaglio di empatia che ciascuno di noi può avere per trovare un linguaggio nuovo per relazionarsi con loro, che non passi attraverso la fisicità quella carezza, che ancora dovremo rimandare, ma attraverso uno sguardo attento”.

“È stata una gioia questa sera – ha detto la presidente Alessandra Bergamini- ritrovare se non tutti una buona parte dei nostri volontari speriamo sia il preludio per una ripartenza con i nostri impegni e le nostre attività”.

L'Avas Ossola è un'Associazione di Volontari che dedicano parte del proprio tempo alla vicinanza, all’ascolto ed al servizio di:malati rcoverati presso l‘ospedale di Domodossola nei settori di Traumatologia, Medicina e Chirurgia; ospiti delle Case di Riposo di Domodossola, Villadossola, Premosello e Varzo; persone anziane e in condizioni di disagio fisico e psicologico presso il loro domicilio nei principali Comuni dell’Ossola. Interviene pertanto in tre diversi campi operativi, con appositi accordi con l’ASL, con le Residenze per Anziani e con il Servizio Sociale (C.I.S.S.). Con la pandemia tutte le attività sono state sospese ora l'associazione pensa alla graduale ripresa pur con i limiti dettati dalle norme anticovid.