Cna Piemonte, Andrea Valentini nuovo presidente del Gruppo Giovani

Martedì 22 giugno 2021 a Torino si è svolta l’Assemblea Elettiva Giovani Imprenditori di CNA Piemonte, che ha visto l’elezione di Andrea Valentini a nuovo Presidente Regionale per i prossimi quattro anni. Valentini, attuale Presidente appena riconfermato del Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella per il mandato 2021-2025, ha dichiarato:

Per me è un onore raccogliere il testimone da Marco Vicentini ed Enrico Vaccarino e rappresentare, per i prossimi quattro anni, le imprenditrici e gli imprenditori under 40 del nostro Piemonte.

Nell’immediato futuro ci attendono molte sfide, tra cui:

• Costruire una forte identità regionale.

• Sviluppare e alimentare nuovi Gruppi Giovani Imprenditori.

• Incrementare una rappresentanza istituzionale.

• Formare nuovi giovani dirigenti. Inoltre, il post pandemia ci pone nuovi importanti obiettivi, uno su tutti: il Next Generation EU. Sono fermamente convinto che il futuro delle giovani imprese della nostra Regione e del nostro Paese verrà determinato dalla capacità di attrarre, e successivamente gestire, i fondi che arriveranno dal PNRR.

La parola “giovane” non descrive solamente una persona che si trova nell'età della giovinezza ma si deve identificare in un modello che prevede “il” e “la” giovane al centro del sistema produttivo nazionale. Vorrei fare un ringraziamento sentito a Delio Zanzottera Segretario Regionale di CNA Piemonte, Gionata Pirali, Presidente di CNA Biella, Luca Guzzo, Direttore di CNA Biella, Marco Vicentini, Presidente Nazionale di CNA Giovani Imprenditori, Enrico Vaccarino, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Torino e tutto il Gruppo Giovani di CNA Biella per il sostegno e per avermi dato la possibilità di essere alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Piemonte. Questa nomina è motivo di grande orgoglio per la nostra Associazione, pertanto inviamo al neoeletto Presidente i nostri più sentiti auguri di un proficuo e felice mandato.