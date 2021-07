La rivoluzione della didattica digitale nelle scuole e nei corsi di formazione professionale

Uno strappo netto col passato

Tra i principali elementi che verranno ricordati di questo periodo storico c’è sicuramente la didattica digitale. La nostra società era solidamente legata ad un modello classico, quasi esclusivamente incentrato su una didattica in presenza. Negli ultimi anni erano stati mossi solo alcuni sporadici passi verso altre forme e verso un uso più consapevole, efficace ed efficiente degli strumenti digitali.

E invece, di punto in bianco, la pandemia ha rivoluzionato il mondo della didattica e ha aperto la formazione verso nuove possibilità. Dapprima lo ha fatto esclusivamente per necessità, poi con maggiore convinzione e senso di opportunità. La didattica a distanza, tanto osteggiata all’inizio e sicuramente con alcuni importanti punti di svantaggio per quanto riguarda la formazione dei più piccoli e dei più giovani, ha pian piano anche fatto emergere alcune grandi potenzialità e punti di forza. In particolare, questo periodo ha aperto gli occhi sulle possibilità offerte dalla didattica digitale, soprattutto nella formazione dei giovani e degli adulti e specialmente nei corsi di formazione professionale.

Tante persone, del resto, in questi mesi hanno scoperto nuovi servizi, ormai di dominio pubblico, e anche un nuovo modo di interagire con gli altri e pure un nuovo modo di lavorare. Le infrastrutture e i servizi informatici sono diventati fondamentali strumenti del nostro quotidiano e sicuramente rimarranno tali anche dopo la fine della pandemia. Perché, al di là della questione di recuperare una reale e fisica socialità, in tanti altri aspetti della vita gli strumenti digitali possono fornirci una grandissima utilità e migliorare la nostra vita e, dal nostro punto di vista, la formazione.

Un cambiamento inevitabile

Chiunque in questi ultimi tempi abbia partecipato a dei percorsi di formazione si sarà sicuramente trovato a fare i conti con la didattica digitale. Allievi di qualsiasi età e di qualsiasi scuola o ente formativo, personale docente e anche amministrativo hanno dovuto necessariamente diventare più smart, più moderni e più tecnologici. E sarà così anche in futuro: chi vorrà imparare non potrà privarsi delle grandi possibilità che questa forma di insegnamento offre; chi fornisce servizi formativi non potrà essere in alcun modo competitivo se non saprà adeguare la sua offerta a ciò che il mondo chiede e a ciò che ormai in molti sono in grado di dare.

Il personale scolastico, soprattutto quello più anziano e quello più lontano da questi strumenti, ha indubbiamente fatto più fatica a districarsi tra le incertezze, gli imprevisti e le problematiche di quarantene, stop alle lezioni e didattica a distanza. E lo stesso è accaduto, per certi versi, anche per gli allievi. Dopo una prima diffidenza e un fisiologico rodaggio, però, è stato evidente come tutti (anche i più piccoli e più anziani) siano stati in grado di adeguarsi tutto sommato piuttosto rapidamente ed efficacemente alla nuova situazione. Il treno, quindi, ormai è partito e viaggia spedito. Non possiamo più aspettare a salirci sopra.

I vantaggi offerti dalla didattica digitale

Abbiamo già visto alcuni vantaggi, ma è importante fissare in maniera chiara e precisa alcuni concetti che vadano a definire con esattezza perché questa forma rappresenti una realtà imprescindibile e vantaggiosa per il presente e per il futuro, non solo in ambito di scuola dell’obbligo, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i corsi di formazione professionale.

Il primo elemento da tenere in considerazione chiama in causa il mercato del lavoro. Esso si muove sempre di più per vie digitali, sia per quanto riguarda la formazione e l’orientamento che la selezione del personale e le interazioni coi potenziali assunti o coi lavoratori. Soprattutto il settore terziario è sempre più immerso nell’uso di questi strumenti e viene richiesto un livello di specializzazione sempre più alto in tal senso.

È bene poi tenere presente che un’altra caratteristica principale del mondo del lavoro è quella di essere in continuo e rapido mutamento. Questo richiede la capacità di applicazione di competenze in modo trasversale. Per riuscirci, è necessario saper identificare le somiglianze tra le diverse situazioni lavorative, così da poter applicare la propria professionalità, le proprie conoscenze e competenze in maniera appunto flessibile e trasversale. E per questo è indispensabile avere un’adeguata ed elevata formazione professionale.

Anche l’offerta didattica deve necessariamente tener conto di queste dinamiche. Non è possibile affrontare le sfide di un mondo che cambia rapidamente con programmi e offerte formative che si aggiornano troppo lentamente e che non sanno stare al passo coi tempi. Purtroppo la scuola odierna in diversi casi risulta obsoleta ed elefantiaca, se pensiamo a determinate esigenze del mondo del lavoro. Al contrario, la didattica digitale offre l’opportunità di incontrare percorso più aggiornati, coerenti con la realtà, flessibili e moderni. In più danno la possibilità di confrontarsi con professionisti che realmente si confrontano con le questioni che il mondo del lavoro richiede quotidianamente di affrontare.

L’offerta didattica infatti è vasta e pervasiva.

Puoi ad esempio diventare un esperto di social media marketing e cominciare a gestire profili e pagina social per aziende italiane ed estere, oppure puoi frequentare un corso di copywriting e sfruttare la tua capacità di scrivere per entrare nel mondo delle vendite.

Le sfide della formazione professionale a distanza

Ma basta usare un computer per generare apprendimento? Ovviamente no. In certi casi può anzi costituire un ostacolo e una seccatura. I docenti devono perciò sapere come approcciarsi agli studenti e quali sono i punti di forza e di debolezza di questi strumenti, che sono appunto dei mezzi e non il fine del percorso. D’altra parte gli allievi dovranno sempre più imparare a confrontarsi con questa tipologia di formazione, perché così riusciranno ad accedere ad una vastissima offerta e troveranno un notevole vantaggio competitivo in un mondo che non fa grandi sconti.

È quindi importante che tutte le parti in causa riescano a superare le lacune e a risolvere i problemi ad ora legati all’impiego di tecnologie e strumenti digitali. Soprattutto i docenti, perché correranno seriamente il rischio di imbattersi in allievi molto più preparati di loro su questo fronte. Viceversa, gli insegnanti più preparati e competenti saranno i più bravi ad interagire e a relazionarsi con questa nuova tipologia di platea.

Del resto questo processo è già ampiamente avviato ed irreversibile. Gran parte delle fortune dei lavoratori di oggi e di domani passerà quindi proprio da come questi riusciranno a formarsi e a cogliere le opportunità che le moderne tecnologiche offrono in ambito didattico, al fine di guadagnarsi un importantissimo vantaggio competitivo a livello professionale.