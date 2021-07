Al Calvario una mostra di acquasantini per festeggiare Rosmini

Al Sacro Monte Calvario si celebra il 1 luglio la ricorrenza della morte di Antonio Rosmini, avvenuta a Stresa il 1 luglio 1855, lo stesso giorno che la Chiesa ha scelto di dedicare al suo ricordo ed alla sua devozione durante la beatificazione nel 2007. Alle 11 sarà celebrata la Messa presieduta dal rettore don Michele Botto Steglia e a seguire verrà inaugurata una mostra di acquasantini.

L'esposizione è stata possibile grazie all'iniziativa del rettore che, pensando ad un evento da organizzare per onorare il beato, si è rivolto al Musa “Museo della Sacralità dell'acqua e degli acquasantini” di Pettinengo e ha ottenuto in prestito una parte della collezione. In occasione dell'anniversario della morte del beato Rosmini viene così inaugurata la mostra di centocinquanta pezzi del museo che fanno parte di una collezione di oltre 850 acquasantini raccolti dal giornalista e bibliotecario Sergio Trivero, morto nel 2011, successivamente donati al DocBi Centro studi biellesi dal canonico Angelo Stefano Bessone. Ciò è stato realizzato grazie alla collaborazione tra DocBi, Comune di Pettinengo, Pacefuturo, associazione Piccola Fata, Pro Loco di Pettinengo, Pro Loco di Vaglio Pettinengo, Parrocchia di Pettinengo. La mostra è stata allestita all'interno del cortile del convento dei padri rosminiani del Sacro Monte Calvario, resterà aperta fino a settembre.

Da quando è iniziata la pandemia nelle chiese ogni acquasantiera è stata svuotata perché potrebbe aiutare il proliferare del Covid; i fedeli non hanno più la possibilità di farsi il segno della croce bagnati di acqua benedetta. Questa mostra ricorda la sacralità dell'acqua, ravviva la speranza che anche le acquasantiere delle chiese presto possano tornare a riempirsi.