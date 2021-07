Borghi (Pd): ''Cirio convochi un tavolo permanente con gli amministratori''

C’era anche il deputato Enrico Borghi alla riunione dei sindaci del VCO, riunitisi per parlare dei mancati interventi post alluvionali. Riunione da lui stessosollecitata per poter avere il quadro esatto dai sindaci che in questi mesi si sono trovati in grosse difficoltà come scritti nel precedente articolo circa la riunione di Ornavasso.

Borghi si è anche preso alcuni impegni: ‘’Scriverò al presidente della Regione perché convogli un tavolo permanente. In fondo è lui il commissario di governo nominato per esercitare tutte le funzioni post alluvionali. Devo dire che non ho ancora capito i criteri di ripartizione dei fondi regionali. Credo che la Regione debba anche snellire la burocrazia che penalizza i privati e deve reperire i fondi per le delocalizzazioni della famiglie che hanno avuto le case danneggiate e che ne hanno diritto. Chiederò di esentare dalla Tari (tariffa rifiuti ndr) i cittadini alluvionati che hanno avuto anche maggiori spese di smaltimento, ma la Regione faccia altrettanto con i tributi regionali’’.

Questo ha detto Borghi, dopo aver ricordato ‘’che erano stati stanziati 15 milioni per le prime opere si somma urgenza, cifra poi integrata da un altri milione e 200 mila euro per i comuni del Torinese Alessandrino. Somme trasferite al commissario di Governo, il presidente Cirio, tra dicembre e gennaio. A conferma di come lo Stato abbia dato delle risposte in tema di risorse e sul loro trasferimento’’.

‘’In aggiunta - spiega poi - il Consigli dei Ministro ha emanato una ulteriore delibera di stato di emergenza portando lo stanziamento finale a 90.150.337 euro. Ha fronte di ciò il commissario Cirio ha presentati un piano di investimenti che il dipartimento della Protezione civile ha approvato per 89.628,736 euro: per la restante disponibilità economica sono in corso approfondimenti tecnici’’.