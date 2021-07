I rallysti pagano le nuove barriere della strada "Vasca-Blitz"

Da alcuni anni Craveggia ospita sulla strada "Vasca-Blitz" diversi rallysti impegnati nei campionati italiani e mondiali che vengono in Valle Vigezzo per provare le loro auto da gara. Il tutto avviene grazie all'affitto della strada comunale. "Grazie agli introiti abbiamo potuto sostituire una prima parte delle barriere della strada - spiega il sindaco Paolo Giovanola -. In pratica finora abbiamo effettuato un primo intervento da 8 mila euro, di cui ben 6 mila sono stati finanziati grazie agli introiti dei test da rally". Insomma, un risparmio per le casse comunali. La strada del Blitz viene sempre più apprezzata dai piloti di grido del mondo del rally che qui si preparano per le più importanti competizioni del settore.