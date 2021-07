Filippo Ganna sarà a Macugnaga per la preparazione in vista delle Olimpiadi

A partire da domani 2 luglio, Macugnaga ospiterà Filippo Ganna, il campione del mondo di ciclismo a cronometro e di inseguimento individuale.



Il forte ciclista che corre per il team Ineos Grenadiers resterà ai piedi del Monte Rosa fino a giovedì 8 per curare la preparazione in quota in vista dei prossimi impegni olimpici di Tokyo dove si presenterà al via in due competizioni.



Mercoledì 28 luglio correrà la prova a cronometro, specialità di cui è campione del mondo.



Nella settimana successiva, dal 2 al 4 agosto, Filippo Ganna sarà impegnato in pista con il quartetto azzurro per cercare una medaglia nell’inseguimento a squadre (quello individuale per cui è campione del mondo non fa parte del programma olimpico).



Il Ct della nazionale azzurra di ciclismo, Davide Cassani ha comunicato che Ganna invece non farà parte del team che disputerà la prova in linea su strada.



A Macugnaga Ganna sarà assistito dalla sua equipe tecnica. Giornalmente percorrerà le strade del Vco per tornare poi in quota al Passo del Moro presso il rifugio Oberto-Maroli dove completerà la preparazione atletica.