Formazza in strada a tifare Elisa Longo Borghini VIDEO

Conto alla rovescia per la tappa che porterà il Giro Rosa in valle Formazza. L’appuntamento è per lunedì 5 luglio quando la corsa ciclistica arriverà alla cascata del Toce. Si tratta della tappa Formazza Fondovalle – Formazza Riale Cascata del Toce, una cronoscalata di 11.2 km; l’arrivo sarà al centro del Fondo di Riale.

La tappa ossolana sarà la quarta della corsa femminile che parte venerdì 2 luglio da Fossano. Le attenzioni e il tifo degli sportivi saranno ovviamente puntati su Elisa Longo Borghini, la campionessa di Ornavasso, figlia d’arte, che sarà anche protagonista alle Olimpiadi di Tokyo assieme a Filippo Ganna. L’ossolana, due volte campione d’Italia, correrà la prova su strada di domenica 25 luglio e poi la cronometro mercoledì 28.